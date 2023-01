Var : sécurisation des rocheuses du massif du Mont-Faron.

La ville et la métropole de Toulon (Var) ont décidé de sécuriser le massif du Mont-Faron. L’initiative vise à remédier à l’instabilité du terrain et des roches sur les différentes parties du site. Il s’agit notamment d’un programme à long terme, dont l’objectif est de protéger des éboulements les infrastructures routières, les sentiers de randonnée et les habitations autour du massif.

Au cours de l’année 2022, neuf secteurs ont été sécurisés, dont celui du Vallon des Hirondelles, de Saint-Antoine et de la résidence Les Moniques. Pour cette année, des travaux seront réalisés dans les secteurs sud et ouest. Ils se poursuivront par la suite dans cinq autres secteurs en 2023. Selon le planning établi par la Ville et la métropole, les travaux dureront jusqu’en 2035.

Environ 40 millions d’euros sont investis dans ce programme de sécurisation. Les travaux portent sur la pose d’ancrages de confortement, l’installation de grillages, l’utilisation de béton projeté, la pose d’écrans pare-blocs et l’aménagement de merlons (creux entre deux structures).