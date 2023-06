Var : requalification du golf de l’Estérel à Saint-Raphaël

À compter du mois d’octobre 2023, le golf Bluegreen de l’Estérel à Saint-Raphaël (Var) va connaître des travaux de réhabilitation et de requalification. La Ville, propriétaire du site, entend redonner au lieu son charme d’antan et maintenir sa qualité, tout en attirant plus de public. Cet espace de loisirs, comptant un parcours de 18 trous et un practice (terrain d’entraînement) de neuf trous, n’a bénéficié d’aucuns travaux depuis trente ans.

Le chantier portera, entre autres, sur la réfection du green (terrain de golf), du réseau d’arrosage et des allées. Le projet inclura aussi la plantation d’arbres pour plus de verdure et pour rehausser l’aspect paysager du site. L’opération se fera dans le strict respect des normes écologiques actuelles et prendra en compte la problématique liée aux ressources en eau.

Un budget de 5 à 6 millions d’euros est prévu pour la réhabilitation de cet espace.