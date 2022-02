Var : requalification du cœur des quartiers d’Agay et de Boulouris à Saint-Raphaël

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Ville de Saint-Raphaël a confié cette mission au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

À Saint-Raphaël (Var), la requalification du cœur des quartiers d’Agay et de Boulouris est à l’étude. La réflexion porte sur le réaménagement de la place Giannetti, à Agay, et de l’esplanade Saint-Jean, à Boulouris. La Ville a décidé de confier cette mission au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Ce dernier a organisé récemment des ateliers de travail avec différents acteurs de ces quartiers (commerçants, résidents, conseillers de quartier, représentants des écoles, parents d’élèves…).

Située au cœur de la rade d’Agay, la place Giannetti est séparée de la plage par la RD559. Elle n’est agrémentée que de quelques pins parasols et d’un palmier. Compte tenu de ce constat, la Ville souhaite en faire un espace de rencontre plus agréable et ombragé.

Quant à l’esplanade Saint-Jean, elle accueille, au sud, la gare SNCF, l’école élémentaire, la Poste, une station de taxis et plusieurs commerces. À l’est, la place abrite la mairie annexe et son jardin public ainsi que l’arrêt des bus. La Ville souhaite améliorer la qualité de l’espace grâce à des aménagements paysagers et urbains. Elle prévoit également de sécuriser davantage les piétons.