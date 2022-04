Var : requalification des avenues Gambetta, Général-de-Gaulle et des Iles-d'Or à partir d’octobre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Hyères, les travaux de requalification des avenues Gambetta, Général-de-Gaulle et des Iles-d'Or seront lancés en octobre 2022.

Dans la poursuite de la requalification du centre-ville d'Hyères (Var), des réaménagements seront réalisés sur les avenues Gambetta, Général-de-Gaulle et des Iles-d'Or, à partir d’octobre 2022. Ils sont prévus en trois phases. La première, qui devrait s’achever en avril 2023, concerne le secteur de la place Portalet, de l’avenue du Général-de-Gaulle et de la partie basse de l'avenue Gambetta. Les travaux consisteront à installer un mobilier urbain doté d’assises ombragées et à mettre en place de grands plateaux végétalisés sur la zone piétonne de l'avenue.

La deuxième phase, qui se déroulera entre octobre 2023 et avril 2024, sera menée sur la partie haute de l’avenue Gambetta, la rue Pierre-Moulis et au niveau du carrefour des Dames-de-France. L’opération vise la création d’une seule voie de circulation descendante sur l'avenue Joseph-Clotis. Outre l’élargissement et la végétalisation des trottoirs, elle inclut l’aménagement d’un giratoire au croisement des avenues Gambetta, du Maréchal-Lyautey et de la rue du Soldat-Bellon.

La dernière phase du projet s’étalera d’octobre 2024 à avril 2025. Elle comprendra l’installation de mobilier urbain sur l'avenue des Iles-d'Or.