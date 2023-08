Var : requalification de la rue de la Citadelle, à Six-Fours-les-Plages

La commune de Six-Fours-les-Plages (Var) poursuit ses efforts pour requalifier la voirie du bord de mer. En 2022, des travaux ont été réalisés sur une portion de la corniche de la Coudoulière. Ils portaient sur la mise en sens unique du tronçon compris entre le rond-point de la Malogineste et la plage du Cros. Deux pistes cyclables avaient également été créées.

Un autre chantier a commencé en mars 2023 au niveau de la rue de la Citadelle. Il concerne une section de 255 mètres, allant de la fin de la corniche du Cros jusqu’au début du quai Saint-Pierre. La première phase du chantier s’est achevée en juin. Elle a permis de réhabiliter les réseaux souterrains et d’aménager de nouvelles voies douces. Les travaux reprendront en septembre pour une durée d’environ deux mois. Ils consisteront à réorganiser le parking du Cros et à y installer une aire de fitness et un espace détente. Le projet inclut aussi la plantation de plus de 100 arbres et 1 500 arbustes. Le montant de l’opération s’élève à près de 1,6 million d’euros.