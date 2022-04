Var : rénovation du réseau d’assainissement du Pradet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La mairie du Pradet et la métropole Toulon Provence Méditerranée engagent la rénovation du système d’assainissement dans les quartiers ouest de la ville.

La métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et la mairie du Pradet (Var) ont lancé, en mars 2022, des travaux d’assainissement dans les quartiers ouest de la commune. Réalisée dans la zone entre le pont de La Clue et le carrefour Montcalm, l’opération permettra de renouveler 1 kilomètre de canalisations d’eau potable, d’installer 2 kilomètres de conduites d’assainissement neuves et de réhabiliter 1,6 kilomètre de réseaux d’assainissement. Un nouveau poste de refoulement des eaux usées sera aussi créé au niveau de la déchetterie.

Les travaux s’étaleront sur douze mois. La facture est estimée à 4,75 millions d’euros. Le financement est assuré par les collectivités avec le soutien de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Rappelons que l’opération s’inscrit dans le cadre de la politique d’aménagement de la commune du Pradet. Elle vise à limiter les éventuels désagréments liés aux fortes pluies, dans les quartiers Jean-Moulin, Alain-Le-Léap et des Roches bleues.