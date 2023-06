Var : rénovation du quai de Gaulle à Sanary-sur-Mer

La rénovation du quai de Gaulle, à Sanary-sur-Mer (Var), a commencé en février 2023, avec des travaux de dévoiement et de renforcement des réseaux souterrains. Cette étape, achevée en mars dernier, concernait essentiellement les réseaux secs.

Commencée en avril, la deuxième phase du chantier continue entre l’Hôtel de la Tour et l’église Saint-Nazaire. La Ville poursuit ainsi les travaux avec les réseaux de fibre et d’éclairage. La Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume intervient pour rénover le réseau d’assainissement des eaux usées. Les entreprises Enedis et Gaz Réseau Distribution France (GRDF) procèdent, par ailleurs, à la rénovation de leurs réseaux respectifs. Une troisième phase sera programmée entre l’église et la place de Lattre-de-Tassigny.

Le réaménagement du quai de Gaulle s’inscrit dans la continuité de la requalification des quais Marie-Esménard et Wilson. Il vise la piétonisation du port afin d’améliorer le confort des usagers. Respectueux de l’environnement, le projet prévoit la végétalisation de l’espace avec différentes essences d’arbres. Des jardinières seront également installées pour lutter contre les îlots de chaleur.