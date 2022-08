Var : rénovation du collège François-de-Leusse à La Londe-les-Maures

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Dans le Var, le collège François-de-Leusse de La Londe-les-Maures fait partie des établissements concernés par le plan de rénovation des collèges départementaux.

Le plan de rénovation des collèges du Var a été lancé en 2019. S’étalant jusqu’en 2024, ce programme prévoit la réhabilitation de 28 établissements répartis sur plusieurs territoires du département.

Vingt-deux collèges sont inscrits dans l’axe 1 de ce plan dédié, dont l’école François-de-Leusse à La Londe-les-Maures. Cette dernière fait actuellement l’objet d’une remise en état des bâtiments et des équipements.

Les travaux ont commencé en mars 2022. La première phase porte sur la réfection de l’ensemble des toitures, le ravalement de l’ensemble des façades et la réfection des portes et menuiseries extérieures des salles de classe. La deuxième étape consiste à moderniser la chaufferie, les ventilations et l’éclairage. La dernière phase du chantier concerne la mise en accessibilité du collège aux personnes à mobilité réduite et la réfection des revêtements de la cour et de l’entrée.

Précisons que le collège François-de-Leusse est doté depuis 2019 d’un nouveau gymnase jouxtant l’établissement.