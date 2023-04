Var : renouvellement des réseaux d’assainissement au niveau de l’avenue Pierre-Fraysse

Depuis le 17 avril 2023, des travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement sont engagés sur l’avenue Pierre-Fraysse à La Seyne-sur-Mer, dans le département du Var. Ils ont pour but de résoudre les problèmes récurrents d’écoulement des eaux usées sur cette voie. Le chantier, mené par la direction de l’eau et de l’assainissement de la métropole Toulon Provence Méditerranée et par l’entreprise SADE, se poursuivra jusqu’au 16 juin prochain.

Cette rénovation se déroule sur une centaine de mètres sur l’avenue Pierre-Fraysse, entre la rue Lafontaine et le boulevard Jean-Jaurès. Tout au long des travaux, ce tronçon restera fermé à la circulation des véhicules. Les accès piétons et aux habitations sont en revanche maintenus. Le stationnement, quant à lui, est neutralisé selon l’avancement de l’opération. Pour la sécurité de tous, notamment des intervenants sur le chantier, la municipalité invite les automobilistes à respecter les balisages et les signalisations mises en place.