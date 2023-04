Var : renforcement de la digue de l’esplanade de Sanary-sur-Mer

À Sanary-sur-Mer (Var), la municipalité et la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume ont pris en charge le renforcement de la digue de protection de l’esplanade. Les travaux, achevés mi-avril 2023, ont permis de rehausser la partie supérieure de l’enrochement. Le chantier a également porté sur l’aménagement d’une nouvelle promenade et sur la création d’un muret de séparation sur toute la longueur de la digue. L’installation d’un nouveau système d’éclairage ainsi que la modification du cheminement piéton et du parking existant ont été effectuées.

Ces interventions ont été réalisées dans le cadre de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). L’objectif est, notamment, de résoudre les problèmes de désordre au niveau de l’enrochement. Le projet vise également à réaffirmer le rôle protecteur de la digue envers les installations et les aménagements, situés sur l’esplanade. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des opérations de confortement et d’embellissement effectuées en 2020 par la municipalité de Sanary-sur-Mer.