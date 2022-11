Var : remise en état de la tour de l’Horloge à Draguignan

La tour de l’Horloge située à Draguignan (Var) prépare sa métamorphose. Le chantier de rénovation de cette bâtisse emblématique de 24 mètres de hauteur commencera au premier semestre 2023. Cet édifice du XVIIe siècle, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, s’est détérioré au fil du temps. Ce chantier aura ainsi pour objectif de le préserver, d’accroître son attractivité et de lui faire retrouver son cachet d’antan.

Les travaux porteront, entre autres, sur la remise en état du campanile et sur la réalisation de travaux de rejointoiement sur la façade de la tour. Ils seront réalisés conformément aux préconisations émises par les Architectes des bâtiments de France (ABF). Les opérations dureront sept mois. Pour effectuer cette opération, un budget de plus de 350 000 euros sera mobilisé. Ce montant est financé à hauteur de 80 % par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.