Var : réhabilitation et extension du musée des Troupes de marine à Fréjus.

L’ouverture du nouveau musée des Troupes de marine à Fréjus (Var) est prévue fin août 2022 à l’occasion des commémorations des combats de Bazeilles.

Le musée des Troupes de marine à Fréjus (Var) est le conservateur de riches collections. Retraçant l’histoire des troupes de marine, il dispose d’une surface d’exposition de 800 m². N’étant plus aux normes, le musée a vu son riche patrimoine historique menacé. Certaines œuvres d’une grande importance ont été conservées dans les réserves du musée à défaut d’espace pour les exposer. Les deux expositions temporaires annuelles n’avaient pas non plus de lieu dédié.

Comprenant deux bâtiments, le musée a fait l’objet d’un programme d’extension et de rénovation. Les travaux, précédés d’une phase de désamiantage, ont commencé en juin 2020. Il s’agit de réaliser un espace modulable d’environ 400 m², dédié aux expositions temporaires et aux activités pédagogiques. Plus de 200 m² supplémentaires consacrés aux réserves seront également réalisés. Les travaux visent la mise en valeur des œuvres et l'apport de technologies innovantes. L’ouverture du musée est prévue fin août 2022.

Ce projet de modernisation et d’extension du musée des Troupes de marine est porté par l’état-major spécialisé pour l’outremer et l’étranger (EMSOME), par la Fédération nationale des anciens d’outremer et des anciens combattants des troupes de marine (FNAOM-ACTDM) et par l’Association des amis du musée des Troupes de marine (AAMTDM).