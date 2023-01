Var : réhabilitation de l’Espace 3000 et du gymnase des Rougières à Hyères

À Hyères (Var), la salle de sport polyvalente Espace 3000 est fermée depuis mars 2022 suite à un problème sur la structure du bâtiment. Elle fait l’objet de travaux de réhabilitation. D’un coût estimé entre 4 à 5 millions d’euros, le chantier comprend la reprise de tous les éléments structurels. La performance énergétique du bâtiment sera également améliorée avec notamment l’installation de panneaux photovoltaïques. La réouverture du lieu est attendue pour l’été 2025.

Rappelons que le gymnase des Rougières a également fermé ses portes en 2021, en raison d’un défaut de stabilité de la construction. Sa réhabilitation a débuté en fin d’année 2022 pour une réouverture prévue en septembre 2023. Les travaux consistent à démonter la structure existante et à mettre en place des éléments de renforcement. La réfection des habillages, de la couverture et des bardages sera ensuite réalisée. Des travaux énergétiques, un renforcement de l’isolation acoustique et une adaptation aux personnes à mobilité réduite (PMR) sont également programmés. À cela s’ajouteront la réhabilitation des vestiaires et la mise en place d’ombrières photovoltaïques sur le parking.