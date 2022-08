Var : réhabilitation de l’École normale de Draguignan en logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux de transformation Supprimer Valider Valider

Le projet de transformation de l’École normale de Draguignan en logements prendra fin en 2025.

L’École normale d’institutrices de Draguignan (Var) prépare sa mue. À partir de 2023, des travaux de réhabilitation seront engagés afin de transformer ce patrimoine emblématique de la ville en logements. Le projet, qui sera livré en 2025, prévoit l’aménagement sur 2 200 m² de 21 appartements et de six bureaux . Il inclut aussi la création de 75 places de parking. Cette opération a pour objectif de remettre en valeur cet édifice dont la construction remonte à 1881, et d’accroître l’offre de logements dans la commune.

Dans le cadre de cette restructuration, la préservation du patrimoine, notamment l’architecture de la façade principale, des clôtures et du jardin, sera de mise. Les plus gros travaux de cette transformation seront axés sur la restauration des fenêtres, des baies vitrées et des volets, ainsi que sur la démolition des verrues architecturales anciennes. Une attention particulière sera aussi portée à l’intérieur du bâtiment, pour le sol et les murs, par exemple.