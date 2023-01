Var : réfection des digues et des quais du port de Santa-Lucia à Saint-Raphaël

À Saint-Raphaël, la réfection du port de Santa-Lucia a été lancée en novembre 2022. Cette première phase durera jusqu’en mars 2023. Le chantier a commencé au niveau des quais d’honneur, du bassin sud ainsi que des digues des zones ouest et sud-ouest. Les travaux consistent à traiter les affouillements du quai, à renforcer la digue et à rehausser le mur de protection. Un épi en enrochement (ouvrage hydraulique de lutte contre l'érosion) va aussi être créé.

Les travaux se poursuivront à l’hiver 2023-2024 et concerneront le bassin sud, le mur de protection et les quais Fatima. S’inscrivant dans la deuxième phase de la réhabilitation, ils porteront sur la reprise de la digue et sur la création d’un ouvrage brise houle à l’entrée sud-est.

La troisième phase de l’opération se déroulera de novembre 2024 à mars 2025. Elle se concentrera sur le quai est, sur la darse de levage et sur les digues en direction du chantier naval.

Pour la municipalité, l’objectif de l’opération est d’entretenir les infrastructures du port, étant donné son importance dans la vie économique et touristique de la localité.