Var : reconstruction des écoles Cais et Paul-Roux à l’étude à Fréjus

Les travaux des écoles Cais et Paul-Roux à Fréjus (Var) devraient commencer en 2023.

À Fréjus (Var), l’orientation budgétaire a été au centre du débat lors du conseil municipal du 24 février 2022. Le débat a permis d’évoquer les détails des politiques sectorielles qui couvrent l’ensemble du champ d’intervention de la Ville. Sur le volet « enfance et jeunesse », la Municipalité prévoit plus de 900 000 euros d’investissement sur la période 2022-2023. Ce budget devrait permettre la création d’un environnement favorable à l’épanouissement des enfants et des jeunes.

La Ville poursuit la réflexion sur la reconstruction des écoles Cais et Paul-Roux. Les travaux pourraient commencer en 2023. Soulignons que la rénovation de ces établissements scolaires était l’une des promesses de campagne du maire, David Rachline, élu en 2020, à destination de la jeunesse fréjussienne.

Outre cet important projet de reconstruction, la Ville poursuit cette année les investissements pour l’entretien des écoles. Elle prévoit également de nouvelles places en crèche ainsi que l’ouverture d’une bibliothèque destinée aux enfants. Celle-ci sera située à proximité immédiate de l’école Giono.