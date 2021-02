Var : reconstruction de six écoles à La Valette

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Six écoles valettoises bénéficieront d’un programme de reconstruction et de réhabilitation.

La commune de La Valette-du-Var (Var) se lance dans la reconstruction et la réhabilitation de six écoles : trois maternelles et trois primaires. Le 16 décembre 2020, le maire de la ville Thierry Albertini a présenté ce projet d’un montant estimé à 33,8 M€.

La Société publique Méditerranée (SPLM), porteur du projet, a retenu le groupe NGE et sa filiale Cardinal Edifice (Marseille) pour réaliser ce vaste programme. La conception sera confiée à l’entreprise Flex Architectes (Toulon), présidée par Thierry Ami, un ancien élève. Le début des travaux est prévu en mars 2021 pour une livraison en 2024.

Ce projet de reconstruction concerne d’abord quatre écoles du centre-ville qui seront rassemblées dans un seul et même lieu. L’objectif est d’offrir une meilleure qualité de vie aux élèves de La Valette. Thierry Ami souhaite développer un espace d’apprentissage en créant des écoles colorées avec des classes exposées plein sud. Ces dernières seront aménagées autour d’un patio pour la maternelle et d’une agora pour les primaires.

Les deux écoles Mistral et Pagnol de la Coupiane seront ensuite réhabilitées. Des aménagements paysagers sont prévus ainsi que la création d’un gymnase.