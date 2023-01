Var : réaménagement des espaces publics à Hyères

Dans le cadre de son projet de réhabilitation urbaine, la ville d’Hyères poursuit plusieurs travaux d’aménagement dans différents quartiers. Depuis mi-novembre 2022 et jusqu’en février 2023, le vieux chemin de Toulon fait l’objet de travaux. Ceux-ci comprennent la création d’un trottoir au sud de la rue et l’implantation de conteneurs de tri enterrés. Quatre places de stationnement seront également aménagées le long de la rue. La reprise du revêtement de la chaussée et la rénovation de l’éclairage public sont, par ailleurs, programmées. Les travaux sont réalisés par les entreprises Eiffage, Sittomat, Citelum et ID Verde.

Lancée en mai 2022, la réhabilitation de l’allée Notre-Dame sera achevée au mois de février 2023. Le chantier porte sur la réfection de la chaussée et l’amélioration de la collecte des eaux pluviales. Une piste cyclable est aussi prévue en continuité de la voie verte, route de l’Almanarre.

En outre, les travaux de requalification du centre-ville se poursuivent. Commencée en septembre 2022, la première phase du chantier devrait s’achever en avril 2023. Elle concerne la place Portalet, l’avenue Général-de-Gaulle et la partie basse de l’avenue Gambetta.