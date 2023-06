Var : réaménagement de la place de la Fosse-à-bois à Toulon

La redynamisation du quartier du Port-Marchand, à Toulon (Var), se poursuit. Après la réhabilitation du gymnase et la construction du Pôle famille, c’est la place de la Fosse-à-bois qui vient d’être requalifiée. Après six mois de travaux, le site a été réaménagé en un parking arboré de 43 places dont trois destinées aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’opération fait suite à la démolition de l’ancien établissement de l’entreprise Broussette avant son remplacement par une résidence senior. Le chantier a débuté par l’amélioration des réseaux d’eau et d’éclairage public. Il s’est achevé par la réfection de la chaussée et des trottoirs ainsi que par l’aménagement paysager. L’ensemble des travaux a nécessité un investissement de 700 000 euros. Le nouveau parking a été inauguré le 24 mars 2023 en présence de Hubert Falco, le maire de la ville.

Précisons que le renouvellement du secteur du Port-Marchand s’inscrit dans le cadre du projet de création d’un nouveau quartier ouvert sur la mer. Celui-ci porte sur l’aménagement d’une zone d’environ 40 000 m² entre le stade nautique et l’ancien môle des torpilles de Pipady.