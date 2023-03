Var : quatre « écoles du futur » et une nouvelle salle polyvalente à Valette-du-Var

La mairie de la Valette-du-Var (Var) a inauguré, le 9 mars 2023, le nouveau groupe scolaire et la nouvelle salle polyvalente, implantés sur la rue Léon-Guérin. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation du conseil municipal, de la métropole Toulon Provence Méditerranée et du conseil départemental du Var.

Le groupe scolaire regroupe deux écoles maternelles d’une dizaine de classes, deux écoles élémentaires d’une vingtaine de classes et un centre d’accueil pour des enfants de 9 à 12 ans. Ces établissements ont été dotés d’espaces récréatifs, de préaux, de cours extérieures et de jardins pédagogiques avec, en complément, un pôle de restauration et une salle polyvalente, qui peut accueillir jusqu’à 500 personnes.

La création de ces équipements s’inscrit dans le cadre du programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires du centre-ville de la Valette-du-Var. Rappelons que la commune s’est fixée pour objectif de renouveler le cadre d’enseignement des 11 écoles concernées par ce projet de reconstruction.