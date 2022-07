Var : Projet de rénovation de 27 sites dans le cadre du « plan casernes »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Projet Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans le Var, le « plan casernes 2022-2027» est lancé. Vingt-sept sites prioritaires ont été identifiés pour bénéficier de travaux de rénovation.

Le lancement d’un « plan casernes » a été annoncé lors du conseil départemental du Var, le 1er juillet 2022. Il nécessitera un investissement de 2 millions d’euros chaque année jusqu’en 2027 afin de mener des travaux de réfection ou de construction. Selon une étude menée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), 27 casernes ont été identifiées comme ayant besoin de travaux. Soulignons qu’une reconstruction complète peut coûter jusqu’à environ 7 millions d’euros.

La caserne de La Seyne-Nord est le premier site concerné, et sa réhabilitation est en cours. Le centre d’incendie et de secours de Carcès va également être agrandi, et celui de Draguignan déplacé en raison d’un risque d’inondation. La reconstruction des sites comme ceux de Ginasservis, de Saint-Maximin ou de Roquebrune-sur-Argens, nécessiteront par ailleurs des modifications du plan local d’urbanisme (PLU). D’autres projets font également l’objet de réflexions globales d’aménagements, comme l’installation de la future caserne de Toulon au Port Marchand.