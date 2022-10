Var : poursuite du programme de réhabilitation des décharges.

En 2020, la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez (Var) a lancé un programme de réhabilitation, de modernisation et de remise aux normes des décharges. Dix des 11 déchèteries du territoire sont concernés par ce chantier pour un montant d’environ 13 millions d’euros. Ce budget a déjà permis la réalisation d’une nouvelle super déchèterie à Ramatuelle ainsi que la rénovation des déchèteries du Plan-de-la-Tour, de la Croix-Valmer et de la Garde-Freinet. Depuis novembre 2021, les sites de Cogolin et de Cavalaire-sur-Mer ont bénéficié de travaux de rénovation.

Le chantier de réaménagement du site de Cavalaire était accompagné d’un agrandissement de la décharge. Elle couvre actuellement une parcelle initialement utilisée par les services de voirie et espaces verts. D’un coût estimé à plus de 350 000 euros, les travaux ont été soutenus financièrement par l’intercommunalité à hauteur de 129 000 euros.

Précisons que ce projet de réhabilitation vise à offrir plus de confort et de sécurité dans l’accueil des usagers. Il permet également d’accroître la performance de l’équipement en matière de valorisation des matériaux.