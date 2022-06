Var : poursuite des travaux de requalification des surfaces des avenues Gambetta, du Général-de-Gaulle et des Iles-d’Or à Hyères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Hyères (Var), le chantier de renouvellement des branchements d’assainissement et d’eau potable se poursuivra sur les avenues Gambetta, du Général-de-Gaulle et des Iles d’Or jusqu’en septembre 2022.

L’aménagement des avenues Gambetta, du Général-de-Gaulle et des Iles-d’Or est l’une des grandes opérations prévues par le projet de requalification du centre-ville d’Hyères (Var). Rappelons que la redynamisation du cœur de ville s’appuie sur trois objectifs majeurs. Notamment, elle vise à renforcer la place du piéton par un élargissement des trottoirs, à végétaliser les avenues et à poursuivre l’attractivité du centre-ville et de ses commerces.

L’opération de requalification des surfaces est en cours depuis avril 2022. Elle porte actuellement sur le renouvellement des branchements d’assainissement et d’eau potable au niveau de l’avenue Gambetta, de l’avenue Edmond-Dunan à la place du 11-Novembre. Les travaux se poursuivront jusqu’en septembre 2022 avec le renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées sur le même secteur.

La requalification de l’espace public interviendra à partir du mois d’octobre 2022. Elle se déroulera en trois phases et débutera place Portalet et avenue du Général-de-Gaulle.