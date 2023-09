Var : poursuite de la rénovation de l’hôtel de ville, à La Londe-les-Maures

La Ville de La Londe-les-Maures (Var) vient d’engager la seconde phase du chantier de rénovation de l’hôtel de ville. Les travaux, qui ont commencé le 11 septembre 2023, devraient durer environ dix-huit mois et porteront sur l’extension des locaux actuels. Un nouveau bâtiment à étages doit notamment voir le jour. Il accueillera les services des affaires scolaires, ceux de l’urbanisme, de la police municipale et ceux consacrés à l’informatique. Il comprendra également une nouvelle salle de réunion qui sera mise à disposition du conseil municipal.

Ce chantier de modernisation de l’hôtel de ville est soutenu par l’État et par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec une première phase de rénovation énergétique qui a coûté plus de 10 millions d’euros, cette opération est présentée comme une étape importante pour la commune. Elle permettrait non seulement d’améliorer les infrastructures existantes, mais aussi de centraliser les services municipaux afin de faciliter les démarches administratives.