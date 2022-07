Var : poursuite de la reconquête du centre ancien de Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Grands projets Supprimer Valider Valider

À Toulon (Var), le cœur de ville poursuit sa métamorphose autour du quartier des Halles.

La redynamisation du cœur de ville de Toulon (Var) a été lancée en 2002 par un vaste chantier de rénovation urbaine. Des travaux de destruction, de requalification et de construction se sont enchaînés. Ils ont permis de recréer des places publiques et de remettre à niveau les axes de circulation. La rue des Arts et la place de l’Équerre sont, entre autres, les premiers résultats de cette opération de rénovation urbaine.

La métamorphose du cœur de ville se poursuit aujourd’hui autour du quartier des Halles. Une offre commerciale et urbaine sera bientôt lancée, notamment pour les rues d’Alger, d’Astour, des Boucheries et pour la place Ledeau. Le groupe Sebban, spécialiste de l’investissement en immobilier, a fait l’acquisition d’un immeuble d’angle sur deux niveaux de plus de 960 m², sur la rue d’Alger. L’immeuble fait actuellement l’objet de travaux pour permettre l’installation d’un magasin de vêtements d’ici à la fin de l’année.

Soulignons que l’îlot situé entre la rue des Boucheries et des Halles a été démoli pour offrir une vue sur les Halles depuis la rue d’Astour. Le bâtiment du Crédit municipal a également bénéficié d’une réhabilitation en logements de qualité.