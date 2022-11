Var : pose de la première pierre du projet Cours Liberté à Brignoles.

Le 18 octobre 2022, NGE Immobilier a effectué la pose de la première pierre de l’îlot 2 du projet Cours Liberté à Brignoles (Var). David Taglioni, le directeur général de NGE Immobilier, et Didier Brémond, le maire de Brignoles, ont assisté à la cérémonie.

L’îlot 2 est un ensemble immobilier d’une superficie totale de 8 200 m². Var Aménagement Développement (VAD) pilote le projet et NGE Bâtiment s’occupe de la construction. Conçu par l’architecte Thierry Ami, l’ensemble immobilier est labellisé NF Habitat HQE. Le site comportera un complexe cinématographique réparti sur six salles. Par ailleurs, il comprendra un ensemble de 92 logements et des chambres pour personnes âgées. Un parking d’une capacité de 250 places et des commerces complèteront l’ensemble.

La livraison du projet de l’îlot 2 est prévue d’ici à 2024. Celui-ci entre dans le cadre des engagements patrimoniaux, environnementaux et sociétaux de NGE Immobilier.