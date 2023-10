Var : ouverture du relais de la petite enfance, Les Loupiots, à La Garde

le 21 septembre 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence d’Hélène Arnaud-Bill, la maire de la ville, et de Jean-Louis Masson, le président du conseil départemental. Michel Unia, le président du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, a également assisté à l’événement.

La nouvelle structure, d’une superficie de 80 m², regroupe l’ensemble des services de garde pour les enfants en bas âge. Elle dispose d’un lieu d’information et d’accompagnement pour les parents, d’une crèche familiale ainsi que d’un espace de rencontre et d’échange pour les professionnels. L’établissement compte des éducatrices, des infirmières et des auxiliaires qui sont spécialisées dans la petite enfance.

La construction de ce RPE vise à pallier le manque de places d’accueil pour les enfants de moins de trois ans dans la commune de La Garde. Ce projet, soutenu par le Département et la CAF du Var, a nécessité un budget de près de 200 000 euros.