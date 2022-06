Var : ouverture du parcours de la Levée Saint-Nicolas à Hyères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La localité d’Hyères (Var) dispose d’un nouveau sentier qui permet de découvrir l’Espace Nature des Vieux Salins.

Le jeudi 19 mai 2022, Jean-Pierre Giran, le maire d’Hyères (Var), a inauguré le nouveau sentier Levée de Saint-Nicolas en compagnie d’Isabelle Montfort, la présidente du parc national de Port-Cros, et des représentants du Conservatoire du littoral. Des aménagements ont été réalisés sur cette voie douce de 1 200 mètres qui traverse l’Espace Nature des Vieux Salins. Ils comprennent une nouvelle section de 700 mètres, une aire d’animation et de nouveaux spots d’observation, destinés à informer les visiteurs sur la flore, sur la faune, sur la gestion hydraulique et sur l’histoire des sites. Des expositions pédagogiques et artistiques viendront compléter ces installations.

Le sentier de la Levée de Saint-Nicolas permet de découvrir, à pied ou à vélo, un site qui abrite plus de 300 espèces d’oiseaux et 300 variétés de plantes. Son prolongement, porté par le département du Var et la commune d’Hyères, a par ailleurs permis de récréer la connexion historique entre le village des Salins et Mauvanne.