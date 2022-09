Var : ouverture du parc paysager de la Loubière à Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Toulon (Var) s’offre un nouveau parc paysager de 16 000 m² accessible au public.

À Toulon (Var), le nouveau parc de la Loubière, situé sur une ancienne friche d’Enedis et de GRDF, ouvre ses portes en ce mois de septembre 2022. Ce site aménagé par Var Aménagement Développement (VAD) s’étend sur une surface de près de 16 000 m². Il propose des aires de jeux pour enfants, un arboretum, des jardins thématiques, des espaces de détente et des aires de sport. Il est également doté de mails piétons et d’un bassin de rétention d’eau de 500 m3. L’infrastructure, qui compte environ 250 arbres et 10 000 arbustes, se veut un lieu de vie intergénérationnel et pédagogique propice aux promenades.

L’aménagement de ce parc est un projet porté par la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) qui en assure aussi la maîtrise d’ouvrage. Il s’inscrit dans le cadre d’une démarche « Quartiers durables méditerranéens », confirmant l’engagement de la métropole pour le développement durable.