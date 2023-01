Var : ouverture au public de la nouvelle halte ferroviaire de Sainte-Musse

À Toulon (Var), la seconde halte ferroviaire desservie par les trains express régionaux a été inaugurée le 13 décembre 2022 après un an de travaux. À mi-chemin entre les gares de Toulon et de La Garde, ce point d’arrêt se situe dans le quartier en pleine expansion de Sainte-Musse. Il sera intégré au futur RER métropolitain toulonnais prévu par le projet des phases une et deux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). Celle-ci reliera à terme l’est et l’ouest de l’agglomération toulonnaise.

La construction de la halte a mobilisé un investissement de plus de 11 millions d’euros dont environ 3 millions d’euros ont été subventionnés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il s’agissait d’un chantier en coactivité avec l’opération d’élargissement de l’A57 menée par Vinci Autoroutes. Cette opération vise à élargir à 2 × 3 voies la section comprise entre la sortie du tunnel de Toulon et la bifurcation A57-A570. Elle prévoit également la reconfiguration des échangeurs de Benoît-Malon, La Palasse, Les Fourches et La Bigue. Une voie réservée aux transports en commun sera par ailleurs aménagée. Les travaux se poursuivent en 2023, pour une mise en service de la section élargie en 2025.