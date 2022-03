Var : opération d’aménagement pour le jardin Tourville à Toulon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Ville de Toulon réaménage le jardin Tourville, situé dans le quartier Claret.

Jusqu’au mois d’avril 2022, des aménagements sont réalisés au jardin Tourville du quartier Claret à Toulon (Var). Ces travaux découlent d’une opération d’embellissement commanditée par la Municipalité. Ils permettront de redessiner le site et de sécuriser les abords. Une fois achevé, le chantier laissera place à un nouveau parc plus accueillant et plus attractif. Le montant du projet s’élève à 85 000 euros. Pour la Municipalité, l’initiative s’inscrit dans son objectif d’améliorer le quotidien des Toulonnaises et des Toulonnais.

Le projet prévoit la création d’un écran végétal composé d’agaves à cou de cygne, de lin de Nouvelle-Zélande, de pervenches, de lierre couvre-sol et d’autres plantes. Le parc à chiens du site sera également agrandi, et une entrée indépendante sera mise en place. De nouveaux jeux viendront enrichir l’espace ludique et, juste en face, une fontaine d’eau potable sera installée. À ces travaux s’ajouteront la pose d’un nouvel enrobé et la réfection du système d’assainissement sur la zone de stationnement voisine.