Var : livraison du futur siège de la caisse d’allocations familiales en 2024 à Toulon

Le chantier du futur siège de la caisse d’allocations familiales (CAF) du département du Var, situé dans le quartier de La Loubière à Toulon, a débuté en décembre 2022. La nouvelle infrastructure, qui couvrira une superficie de plus de 8 500 m², sera répartie sur six étages. Outre les bureaux, elle proposera des espaces de collaboration et un vaste espace vert public de plus de 16 000 m². À terme, elle regroupera les 450 agents de la CAF, aujourd’hui dispersés sur trois sites différents. Elle sera labellisée « Bâtiment durable méditerranéen » (BDM). Soulignons que les locaux actuels de la caisse d’allocations familiales sont inadaptés aux nouvelles formes de travail et nécessitent d’importants travaux de rénovation.

L’ouverture du nouveau siège, qui sera moderne et écoresponsable, est prévue pour l’été 2024. La création de ce site a pour objectif d’offrir un meilleur environnement de travail aux collaborateurs et de favoriser leur cohésion. Par ailleurs, l’ambition est aussi d’améliorer la qualité du service fourni aux usagers.