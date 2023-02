Var : les travaux pour la création d'une « voie douce » vont débuter à Hyères

Après quelques mois de préparation, la construction d'une piste cyclable de découverte au sein du Salin des Pesquiers sera lancée en ce début d’année 2023. La métropole Toulon Provence Méditerranée a obtenu l’autorisation de la commission départementale des sites pour entamer le chantier. C’est un projet sur lequel travaillent la mairie d’Hyères (Var) et la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM). Le but est de créer un cheminement dédié aux mobilités douces, afin de permettre aux cyclistes et aux piétons de prendre en toute sécurité la route départementale de La Capte.

Les travaux devraient être achevés avant la saison estivale. Cette nouvelle infrastructure comprendra deux passerelles au nord et au sud du Salin des Pesquiers. D'une longueur de 1,6 kilomètre, cette voie verte reliera le parking Arromanches au village de La Capte. Le montant des travaux, financés par TPM et la Ville, s’élève à près de 800 000 euros.