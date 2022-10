Var : les travaux de sécurisation des abords de la rivière de l’Agay à Saint-Raphaël sont terminés

La municipalité de Saint-Raphaël (Var) a engagé d’importants travaux aux abords de la rivière de l’Agay afin de créer une déviation du cours d’eau. Ce chantier avait pour objectif de sécuriser les habitations et les bâtiments professionnels face aux éventuelles crues et inondations. Les travaux ont commencé en décembre 2020.

Le chantier a débuté par la réalisation d’un remblai de 3 000 m3 de terre d’enrochement sur les deux côtés de la rivière. Pour réduire les risques de crues, un surligneur et un talus ont été mis en place sur la rive gauche afin de sécuriser les bâtiments. Ces travaux ont permis d'augmenter le gabarit hydraulique du cours d'eau et de créer des berges en pente douce et à double pente. Le nettoyage et l'élagage des rives jusqu’à la baie d’Agay ont également été réalisés. À la fin des travaux, les périmètres du lit et du talus ont été végétalisés afin d’enraciner et de stabiliser le terrain.

Au total, le coût du projet s’élève à près d’un million d’euros. Il a été financé par la Ville, l’Agence de l’eau, le Département et les riverains.