Var : les travaux d’aménagement de la halte ferroviaire de Sainte-Musse se poursuivent

Le chantier de la halte ferroviaire de Sainte-Musse (Toulon) est entré dans une nouvelle phase de travaux.

Depuis le mois d’avril 2022, des travaux sont réalisés sur le chantier de la halte ferroviaire de Sainte-Musse à Toulon (Var). Une partie de la voie ferrée va être déplacée (sans être démontée). Cela permettra ainsi la pose des quais, notamment du côté de « La Palasse » et du côté de la rue André-Blondel. Ces opérations, dites de ripage, vont durer jusqu’au mois de juin.

La troisième et dernière phase du chantier sera menée simultanément, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Elle portera sur l’installation des ascenseurs, de la passerelle et des branchements de télécommunication. Les travaux se poursuivront par la réalisation des aménagements paysagers, puis l’installation des équipements de quais et les travaux de finition. Par ailleurs, les aménagements intermodaux débuteront en septembre.

Rappelons que la future halte ferroviaire de Sainte-Musse doit disposer de quais de 220 mètres de longueur pour l’accueil des TER à grande capacité. Un sas d’accès couvert, une passerelle munie de deux ascenseurs et de deux escaliers ainsi qu’un abri vélo seront également mis en place. Le coût du projet s’élève à 11,2 millions d’euros.