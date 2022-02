Var : les résidences Célosia et Mistral verront le jour en 2023 à La Motte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le promoteur immobilier Oasis Group aménage à La Motte deux résidences de 34 logements.

D’ici au troisième trimestre 2023, deux résidences baptisées Célosia et Mistral seront érigées dans la commune de La Motte (Var). La première pierre de l’une de ces deux structures a été posée le 3 février 2022, en présence de Valérie Marcy, la maire de la ville. Ce projet, porté par l’entreprise marseillaise Oasis Group, fera émerger 34 logements. Précisons que ce spécialiste de la promotion, de la rénovation et de la location immobilière s’est associé à l’entreprise CDC Habitat, à la société de gestion immobilière SAIEM Draguignan et à l’architecte Michel Seuillard pour réaliser ce projet.

La résidence Célosia, située rue Bouffarde, comptera 24 logements, répartis sur deux bâtiments de trois étages. Elle proposera 26 places de stationnement en rez-de-chaussée. Les logements intermédiaires de cette structure seront gérés par CDC Habitat, qui les a acquis en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement). De son côté, la résidence Mistral, installée sur l’avenue Frédéric-Mistral, comptera 10 logements édifiés sur trois étages, avec 10 places de stationnement extérieur. Les appartements de cet immeuble, vendus en VEFA à la SAIEM Draguignan, seront destinés au locatif social.