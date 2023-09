Var : Les Hauts Pins, une nouvelle résidence à Fréjus

Afin d’étoffer son offre, Nexity a décidé de se lancer dans un important programme immobilier à Fréjus, dans le département du Var. Le groupe immobilier y construit un ensemble de logements, baptisé « Les Hauts Pins ». Ce programme est en cours de commercialisation et devra être livré au quatrième trimestre 2025.

La résidence Les Hauts Pins sera constituée de 186 logements, allant de deux à quatre pièces, qui seront tous prolongés par une terrasse ou un jardin. Les appartements, répartis dans des bâtiments de deux étages, seront aussi dotés de places de stationnement en sous-sol. Une piscine sera également aménagée dans ce nouveau lieu de vie.

Ces hébergements seront conçus dans le respect de l’environnement. Nexity prévoit d’utiliser des matériaux à l’empreinte écologique limitée dans le cadre de la construction. De plus, le groupe intégrera à ses appartements une charte durable permettant d’optimiser la gestion des déchets et de réaliser des économies d’eau et d’énergie.