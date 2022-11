Var : le sentier Saint-Pierre, la rue du Rempart et la rue Neuve, à Hyères-les-Palmiers, ont été requalifiés

La commune d’Hyères-les-Palmiers (Var) poursuit le programme d’embellissement de son cœur de ville. Le 12 novembre 2022, les élus ont inauguré le sentier Saint-Pierre, la rue du Rempart et la rue Neuve qui ont été remis à neuf. L’initiative vise à favoriser et à sécuriser les voies piétonnes tout en améliorant le cadre de vie dans le secteur.

Les travaux ont notamment permis de refaire les revêtements du sentier Saint-Pierre, ainsi que ceux du parvis de l'Hôtel et du croisement des rues Bourgneuf et Neuve. De nouveaux aménagements paysagers ont aussi été réalisés au pied des façades et au niveau des cheminements piétons, ainsi qu’au niveau des entrées. Les opérations incluaient aussi la réfection des accès vers les hauteurs de la ville, la suppression des mobiliers urbains encombrants et le remplacement du mobilier d'éclairage.

Rappelons que la requalification des trois axes faisait partie des dernières opérations d’embellissement prévues pour cette année 2022 par la commune d’Hyères-les-Palmiers.