Var : le quartier hyérois de Châteaubriand poursuit sa métamorphose

Dans le Var, la réhabilitation du quartier Châteaubriand, à Hyères, continue.

La requalification du quartier Châteaubriand, à Hyères (Var), fait partie des grands dossiers municipaux lancés en 2021. Outre la réhabilitation de ses rues, le secteur s’inscrit dans le cadre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la ville pour la période 2018-2023. Celle-ci constitue l’une des actions prévues dans la démarche de renouvellement urbain du centre-ville d’Hyères, initiée en 1994.

Les travaux en cours dans le quartier Châteaubriand portent sur la réhabilitation de ses rues et de ses boulevards, notamment le boulevard d’Orient sud et l’avenue Général-Mangin qui seront en chantier jusqu’en août prochain. Le boulevard Frédéric-Mistral bénéficiera d’une réfection, de septembre 2022 à janvier 2023. La reprise des trottoirs, de la voirie et de l’éclairage interviendra de mai à décembre 2023 sur ce secteur.

Concernant l’habitat, la Métropole Toulon Provence Méditerranée assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH dans le quartier.