Var : le nouveau magasin Lidl de La Seyne-sur-Mer ouvrira courant 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le futur magasin Lidl de La Seyne-sur-Mer proposera une surface de vente de 1 722 m².

À La Seyne-sur-Mer (Var), le chantier de reconstruction du supermarché Lidl dans la zone commerciale des Playes se poursuit. L’ancien magasin datant de 1992 a dernièrement été détruit afin d’aménager en lieu et place un bâtiment plus spacieux. À l’issue des travaux, la surface de vente de cette grande surface passera de 1 100 m² à 1 722 m². Le site comptera plus de 160 places de parking.

Ce supermarché, qui se veut écoresponsable et durable, sera construit avec des écomatériaux. Le projet, qui a obtenu l’aval de la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) en décembre 2021, comprend l’installation de 2 500 m² de panneaux photovoltaïques afin d’assurer l’autoconsommation électrique du bâtiment. Pour réduire les dépenses énergétiques, l’entreprise Lidl entend adapter la durée de l’éclairage à l’activité et réguler la production frigorifique. Pour ce projet, Lidl a débloqué une enveloppe de 8 millions d’euros.

L’ouverture de ce magasin est programmée pour avril 2023.