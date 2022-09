Var : le foyer Campra de l’opéra de Toulon s’affiche sous ses nouvelles apparences.

Le foyer Campra à l’opéra de Toulon (Var) a été inauguré le 16 septembre 2022. Désormais rouverte au public, la nouvelle salle présente un intérieur entièrement remis à neuf.

Le parquet, le plafond et la cheminée ont été rénovés. Les décors ont été peints, les dorures, les sculptures, les menuiseries et les miroirs ont aussi été embellis. En plus de la mise en conformité des systèmes d’éclairage et de ventilation, l’opération a permis de redorer les lustres et de remplacer les rideaux. En ce qui concerne les 16 toiles constituant l’attraction principale de la salle, elles ont bénéficié d’une restauration réalisée par des artisans.

La rénovation du foyer a été lancée en 2021. Porté par la métropole Toulon Provence Méditerranée, avec le soutien de l’État, le projet avait pour objectif de redonner à ce joyau de l’opéra de Toulon son éclat d’origine, tout en l’adaptant aux nouvelles normes en vigueur. Précisons que, au total, un montant de 1 million d’euros a été investi dans sa réalisation.