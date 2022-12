Var : le chantier de la voie cyclable du littoral entre Six-Fours-les-Plages et Saint-Raphaël est en cours

Dans le département du Var, le parcours cyclable du littoral reliant les communes de Six-Fours-les-Plages et de Saint-Raphaël fait l’objet de travaux d’aménagement depuis fin novembre 2022. Il s’agit d’un chantier visant à mettre en service une portion de plus de six kilomètres se trouvant entre les villes du Lavandou et du Rayol-Canadel. Rappelons que cette voie douce du littoral s’étend sur près de 120 kilomètres, et que sur ce tracé plus de 90 kilomètres sont déjà ouverts aux usagers.

Les travaux en cours concernent une partie du tracé qui reste à réaliser. Le chantier porte sur la sécurisation des talus au niveau de l’Écuelle-la Stèle et de Pramousquier. Les bords des falaises seront renforcés avec des tirants d’ancrage et des grillages. Quelques tronçons de la voie cyclable seront également entretenus. Les opérations se poursuivront avec la réfection de la chaussée.

Rappelons que ce parcours cyclable du littoral dessert 20 communes. Le coût global de ce projet conçu par le Département est évalué à près de trois millions d’euros.