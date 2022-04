Var : le centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan va être modernisé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Draguignan, plusieurs aménagements seront réalisés au sein du centre hospitalier de la Dracénie.

Un budget de 19 millions sera mobilisé par le ministère de la Santé et par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin de moderniser le centre hospitalier de la Dracénie (CHD) à Draguignan (Var). Le projet inclut la rénovation du bloc opératoire ainsi que la création d’accès aux plateaux de consultation et aux hôpitaux de jour. Selon Caroline Chassin, la directrice de l’établissement, ces aménagements visent à restructurer les locaux et le plateau technique existants. Ils permettront aussi de simplifier la prise en charge administrative et sanitaire des patients. L’hôpital prévoit également de créer de nouvelles unités de soins afin de mettre en place un maillage territorial.

La modernisation du CHD a pour objectif d’apporter de la cohérence dans l’implantation des activités hospitalières et d’améliorer les conditions de travail du personnel soignant et du personnel administratif. Précisons que l’opération s’inscrit dans le schéma directeur établi par la direction du CHD.