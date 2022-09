Var : lancement du programme d’aménagement du centre-ville de Fréjus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Fréjus (Var) lance les travaux prévus dans son plan d’aménagement du centre-ville.

Ce mois de septembre 2022 marque le début des opérations d’aménagement du centre-ville de Fréjus (Var). Du côté du centre historique, la municipalité procède à l’embellissement du quartier. Ainsi, les travaux de pavage ont repris sur la place Riculphe ainsi que sur les rues Reynaude, Richery et Espitalier. La rénovation, qui aura lieu jusqu’en décembre, permettra d’améliorer la qualité du revêtement dans le quartier.

Dans d’autres secteurs de la ville, les aménagements portent essentiellement sur la requalification de la voirie. Dans la rue des Moulins, un enfouissement des lignes électriques est entrepris en plus d’une modification des îlots autour de la place Paul-Vernet et de la rue Jean-Jaurès. Au niveau de la rue Turcan, la chaussée est désormais en double sens. Du côté de la rue Aristide-Briand, un nouveau giratoire est aménagé en plus de l’enfouissement des réseaux électriques.

En outre, une piste cyclable est créée entre le centre-ville et la base nature François-Léotard. Son tracé emprunte la rue des Campanettes ainsi que les avenues Decuers et Argens. Selon le planning établi par la municipalité de Fréjus, elle sera praticable d’ici à novembre 2022.