Var : la Tour Fondue à Hyères rouvre ses portes au public

À Hyères (Var), le fort du Pradeau, plus connu sous le nom de la Tour Fondue, a rouvert ses portes le 5 novembre 2022, après deux ans de travaux. Ces travaux portaient sur la remise en état, l’aménagement et la restauration du site, propriété du parc national de Port-Cros et Porquerolles. L’opération, estimée à 2,5 millions d’euros, a pour objectif de redonner vie à cette bâtisse riche d’histoires et de l’ouvrir au public. Soulignons que ce monument du XVIIe siècle était fermé depuis plusieurs décennies.

Ce fort a ainsi été restauré de manière à permettre au grand public de découvrir ses espaces naturels, terrestres et marins ainsi que le patrimoine historique du parc national. Il devient, entre autres, le centre d’interprétation de ce parc et apportera des éléments clés sur le territoire. À travers différentes salles, les visiteurs pourront ainsi s’imprégner de quatre cents ans d’histoire grâce à une scénographie guidée.