Var : la station de service du port Saint-Pierre à Hyères rénovée

À Hyères (Var), la station d’avitaillement du port Saint-Pierre a bénéficié d’une réfection complète.

Huit mois de travaux et un investissement de plus de 1 million d’euros ont été nécessaires pour rénover la station d’avitaillement du port Saint-Pierre, à Hyères (Var). Inaugurée en juin 2022, la nouvelle station répond aux normes de sécurité en vigueur grâce à la modernisation des cuves de stockage de carburant, de la boutique d’accueil et des réseaux et matériels de distribution. Elle répond également aux critères du label « Pavillon bleu » et de la certification « Port propre » en s’équipant de panneaux photovoltaïques sur la toiture.

La station est dotée de 13 pompes distribuant du carburant et de deux pompes de très gros débit pour les professionnels et les grandes unités. Un réseau de récupération des eaux noires des bateaux a été installé afin de renvoyer ces eaux vers le réseau d’assainissement de l’Almanarre.