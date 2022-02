Var : la rénovation de l’aéroport international du Castellet s’est achevée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation de l’aéroport international du Castellet a duré deux mois. Il a été livré le 22 janvier 2022.

L’aéroport international du Castellet, dans le département du Var, a fait l’objet d’importants travaux de réfection pendant deux mois. Ils ont été menés par le groupe Colas et sa filiale Aximum, accompagnés de Bouygues Énergies et Services. Livrée le 22 janvier 2022, cette rénovation a été financée par la société Aéroport International du Castellet, à hauteur de 4 millions d’euros, sans subvention publique.

Le chantier, qui avait débuté le 8 novembre 2021, portait sur le rabotage du bitume puis la reconstitution des plate-formes d’assise de la piste et la réalisation des structures en enrobés bitumineux. S’y ajoutaient la modification complète du balisage lumineux de la piste ainsi que des automates de gestion. Ces travaux ont été réalisés avec une approche éco-responsable, conformément aux démarches conduites depuis plusieurs années par Colas et la direction de l’aéroport international du Castellet. Ainsi, les matériaux prélevés ont été réutilisés ou recyclés. Notons que les matériaux bitumineux posés sur la piste comportent une part élevée d’enrobés recyclés, ce qui permet de diminuer la consommation de bitume et de granulats de carrière.