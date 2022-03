Var : la reconstruction de l’accueil de loisirs des Golfs à Saint-Raphaël est lancée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’accueil de loisirs des Golfs à Saint-Raphaël s’affichera sous un nouveau visage à partir de mai 2023.

À Saint-Raphaël (Var), une nouvelle structure de 1 037 m² se dressera à la place de l’ancien accueil de loisirs des Golfs. Cette version plus moderne sera dotée d’une salle polyvalente, de trois salles d’activités, d’un dortoir, d’un réfectoire, de locaux administratifs et d’un hall d’accueil. À l’extérieur, des lieux de réception d’animations et des espaces de stationnement seront créés. À cela s’ajouteront des dispositifs de protection acoustique destinés à atténuer les nuisances sonores pour les riverains.

Devant ouvrir en mai 2023, le futur centre de loisirs pourra accueillir 120 enfants de trois à six ans. Selon la Municipalité, l’opération, inscrite dans sa politique jeunesse, vise à répondre aux besoins des enfants. Précisons qu’un budget de 2,9 millions d’euros est investi dans les travaux. Le financement est assuré par la Ville avec le soutien du département du Var, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la caisse d’allocations familiales et de l’État.