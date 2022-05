Var : la place Daviddi et ses abords à Hyères ont été inaugurés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Hyères, l’inauguration de la nouvelle place Daviddi a eu lieu le 9 avril dernier après cinq mois de travaux.

La phase préparatoire pour l’aménagement de la place Daviddi à Hyères (Var) a été réalisée en octobre 2021. Les travaux ont débuté au mois de novembre 2021 avec deux semaines d’arrêt durant les fêtes de Noël. Ils ont été inaugurés le 9 avril 2022.

Cette opération d’aménagement portait sur la réhabilitation totale de la place du jeu de boules, avec notamment la réfection du muret, la rénovation de l’éclairage, l’installation d’une vidéoprojection et les branchements électriques dédiés aux manifestations et marchés. Le chantier a aussi prévu le renouvellement du collecteur d’assainissement et les branchements. Celui-ci se poursuivra jusqu’en mai 2022.

Toujours dans l’objectif de rendre les espaces publics plus accueillants, les travaux de requalification du parking de La Capte sont en cours de finalisation. Les places de parking sont désormais délimitées par des rondins de bois et de la végétalisation. De nouvelles places destinées aux personnes à mobilité réduite (PMR) ont été également créées.