Var : la nouvelle direction départementale des services d'incendie et de secours du Var est à Le Muy

Les nouveaux locaux de la direction départementale des services d'incendie et de secours du Var ont été implantés à Le Muy.

La direction départementale des services d'incendie et de secours (SIDS) du Var a emménagé dans un nouveau bâtiment situé à Le Muy (Var). Une cérémonie d’inauguration s’est tenue le 4 mars 2022. Elle s’est déroulée en présence de Richard Strambio, le président de Dracénie Provence Verdon agglomération, de Liliane Boyer, la maire de la commune, d’Evence Richard, le préfet du Var, et du colonel Éric Grohin, le directeur du SDIS 83.

Le nouveau siège regroupe tous les services du SIDS : l’administration, la logistique (2 000 m² dédiés à l'habillement, le matériel incendie et les fournitures), l'atelier mécanique (1 600 m²) et la pharmacie départementale. Le bâtiment, d’une surface de 14 000 m², accueillera aussi le centre opérationnel et le centre de réception des appels d’urgence, lequel sera installé au début de l’année 2023.

La construction du nouveau site a été envisagée après les inondations qui ont saccagé les installations de la caserne des pompiers de Draguignan en 2010.